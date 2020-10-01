Казань, , 17:22 — REGNUM С начала 2020 года судебными приставами в Татарии взыскано долгов с неплательщиков алиментов на общую сумму более 211 млн рублей. Об этом сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя ведомства, только с одного жителя республики приставы взыскали почти полмиллиона долгов по алиментам. Мужчина по решению суда должен был каждый месяц отдавать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, но не платил алименты семь лет. 34-летний житель Рыбно-Слободского района нигде не работал и долг по алиментам рассчитали исходя из средней зарплаты по России. В итоге отец задолжал более 450 тыс. рублей. Счета неплательщика были арестованы. Лишь после этого нарушитель полностью погасил долг.

ИА REGNUM напоминает, в городе Буинске осудили 29-летнего местного жителя за уклонение от уплаты алиментов. Общий долг составил более 187 тыс. рублей. Суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Читайте также: Злостному неплательщику алиментов из Татарии вынесли приговор