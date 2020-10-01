Воронеж, , 16:27 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, в результате которого сгорел 21 жилой дом, возбуждено следственными органами 1 октября. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

На месте пожара Voronezh.sledcom.ru

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О возгорании стало известно днём 30 сентября — загорелась сухая трава и лесная подстилка. Огонь перекинулся на жилые дома, сгорел 21 жилой дом, два нежилых, 27 построек.

«По уголовному делу проводится тщательный осмотр места происшествия, выполняется исчерпывающий комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе проверяется правильность и полнота работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана принципиальная правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области из-за пожаров введён режим ЧС. Прокуратура начала проверку — по предварительным данным, причиной пожара в Николаевке стало падение дерева на ЛЭП. Власти региона пообещали оперативно отстроить новое жильё для потерявших свои дома жителей.

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