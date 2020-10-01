Норильск, Красноярский край, , 16:10 — REGNUM Расследование причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске должны были завершить до конца сентября 2020 года, однако «с учётом технических сложностей» было решено продлить его до середины октября. Об этом сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин.

По его словам, необходимо изучить фундамент резервуара, но перед этим ёмкость нужно было демонтировать. Сейчас специалисты берут пробы, проводится бурение.

«Надеемся, что за две недели специалисты успеют провести необходимые экспертизы и диагностику», — сказал Алёшин в интервью «Интерфаксу».

Отвечая на вопрос, грозит ли по итогам проверки «Норникелю» административное дело, штраф, он подчеркнул, что «виновные будут выявлены и наказаны».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 Норильска был повреждён один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. Был введён режим ЧС федерального уровня.

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Ущерб, нанесённый природе, Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд рублей. Иск на взыскание этой суммы был подан в суд.

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