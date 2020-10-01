Ставрополь, , 15:51 — REGNUM Ученица одной из гимназий Ставрополя пострадала из-за упавшего на нее фрагмента штукатурки, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе администрации города. В середине сентябре аналогичный случай произошел в другой школе краевой столицы.

По данным мэрии, сегодня утром на втором этаже старого корпуса гимназии №3 с потолка упал фрагмент штукатурки и задел ученицу восьмого класса. Девочку отвезли в больницу, обследование показало, что у нее легкий ушиб. Госпитализация не потребовалась.

«Техническое обследование здания проводилось в 2019 году, все указанные в итоговом документе недостатки были устранены, участок потолка, с которого произошло падение, в число потенциально опасных не входил», — сказано в сообщении.

Отмечается, что гимназия №3 — одна из самых старых школ города, а корпус, в котором осыпалась штукатурка, был построен еще в начале прошлого века. На 2021 год был запланирован капитальный ремонт здания.

Второй этаж гимназии в настоящее время перекрыли, для расследования причин происшествия привлечена независимая комиссия, добавили в мэрии. Между тем в краевой прокуратуре сообщили, что по факту произошедшего надзорными ведомством организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент произошел 15 сентября в ставропольской школе №32: на лестничной площадке во время перемены на ученицу девятого класса с потолка упала часть отделочного материала. Девочка получила травмы головы и шеи.