Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:31 — REGNUM Ярославский областной суд удовлетворил иск жительницы Переславского района и присудил денежную компенсацию за нанесение травм лица шестилетнему ребенку в результате укусов собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Собака породы джек-рассел-терьер Pixabay.com

Происшествие случилось в селе Никитская слобода Переславского района Ярославской области. На девочку напала собака породы джек-рассел-терьер. У ребенка порвана верхняя губа, были укусы на шее. Родители пострадавшей сами отвезли ее в районную больницу.

«По словам матери в приемном отделении их не приняли, направили в хирургический кабинет. Один хирург в приеме отказал, сославшись, что у него гнойное отделение, а другой хирург отказал зашивать раны, сказав, что ребенка необходимо отвезти в черепно-лицевую стоматологию. Все это время девочка истекала кровью, плакала, ни один врач не дал бинта, не обработал раны. Отцу девочки от вида крови становилось плохо. Тем не менее, на своей машине они повезли ребенка в стоматологию. Там врач сделал попытку вколоть обезболивающее, однако, из-за того, что девочка кричала, сделать укол в губу он не смог. На протяжении двух часов врачи не могли ничего предпринять. В итоге родители вновь повезли дочь в ЦРБ, где её под общим наркозом прооперировали. Были наложены швы на губу, подбородок и шею, сделаны прививки от столбняка и от бешенства», — рассказали в Ярославском областном суде.

Родители девочки не думали обращаться в суд, потому что наказывать собаку не хотел сам ребенок.

«Сначала родители пострадавшей не планировали предъявлять каких-либо материальных претензий к хозяину пса, однако через несколько дней мать девочки вновь увидела собаку, гуляющую одну и без намордника. При этом хозяин джек-рассел-терьера был уведомлен о произошедшем. Сам мужчина к семье девочки не приходил, никаких извинений не принес. Через неделю приходила его супруга, принесла фрукты и куклу. На тот момент девочка не могла кушать твердую пищу», — изложили ход дела в областном суде.

Мать девочки обратилась в суд с иском к хозяину собаки, просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей. Ответчик отрицал причастность пса к произошедшему, поскольку животное никогда не проявляло агрессии.

«Согласно заключению эксперта, девочке причинен легкий вред здоровью, из акта судебно-медицинского освидетельствования следует, что рубцы, обнаруженные у ребенка, являются неизгладимыми и для их устранения требуется оперативное вмешательство. Ответчик как собственник имущества, причинившего вред здоровью несовершеннолетней, несет ответственность за наступившие последствия», — говорится в решении суда.

Переславский районный суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда, рассмотрев материалы дела, отклонила апелляцию хозяина джек-рассел-терьера. Решение вступило в законную силу.

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