Степанакерт, 1 октября 2020, 15:25 — REGNUM В Нагорном Карабахе под обстрел Вооруженных сил Азербайджана попали журналисты France Press. Об этом 1 октября сообщает Sputnik Армения.
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«ВС Азербайджана обстреляли автомобиль, перевозивший репортеров международного новостного агентства Agence France-Presse (AFP)», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.
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