Воронеж, , 15:20 — REGNUM Более 290 га составляет площадь пожаров в трёх районах Воронежской области по данным на 14:00 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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В Лискинском районе площадь пожаров на сухой растительности и лесной подстилке составляет 166,5 га, в Павловском районе — 100 га, в Ольховатском районе пожар локализован на площади 25 га.

Всего в регионе на данный момент зафиксировано 40 вызовов. В ликвидации пожаров участвуют уже более 500 человек.

«Решением руководителя МЧС России Евгения Зиничева группировка будет дополнительно усилена еще одним вертолетом Ми-8 и личным составом Тульского спасцентра», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на помощь воронежским спасателям также прибыли военные лётчики ЗВО.