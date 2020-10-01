Новосибирск, , 15:13 — REGNUM В Новосибирской области после наезда на пешехода сотрудником СИЗО возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, поздно вечером 29 сентября 2020 года сотрудник СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области на личном автомобиле совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Уточняется, что после совершения ДТП, водитель вызвал скорую помощь, но по дороге в больницу потерпевший скончался.

Сейчас следователи установливают все обстоятельства произошедшего.