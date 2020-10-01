Степанакерт, , 15:09 — REGNUM Осколочное ранение спины получил в Нагорном Карабахе журналист армянского новостного портала 24news. am Севак Вардумян в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана.

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"Журналист 24News Севак Вардумян получил ранение в спину и в данный момент находится на пути в больницу», — говорится в сообщении портала.

Также уточняется, что Вардумян был в группе журналистов, которая попала под обстрел азербайджанских ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе под обстрел ВС Азербайджана попали журналисты французской газеты Le Monde, в результате чего двое из них получили ранения.