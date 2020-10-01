Варшава, , 15:02 — REGNUM Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Германии Юргена К., подозреваемого в участии в организованной преступной группировке террористического характера. У мужчины при себе были взрывчатка и боеприпасы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын сообщил, что задержание было произведено членами Быдгощского отделения спецслужбы в Куявско-Поморском воеводстве.

Жарын добавил, что расследование деятельности организованной террористической группы проводится под надзором Поморского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией государственной прокуратуры в Гданьске.

«Преступная группа, в которой должен был участвовать гражданин Германии, действует в Польше и других странах. Они являются носителями крайних экстремистских взглядов, которые периодически выражают в интернете», — сказал Жарын.

Национальная прокуратура объявила, что во время обыска у Юргена К. были найдены оружие и взрывчатка. В связи с этим, следственные действия в отношении него проводились при участии антитеррористического подразделения, а также группы саперов.

В настоящее время по решению суда гражданин Германии находится под стражей. Его обвиняют в хранении боеприпасов без необходимого разрешения, а также взрывчатых веществ, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.