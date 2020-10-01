Порт-Морсби, , 14:53 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 возле побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 1 октября сообщает Геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр подземных толчков были расположен на расстоянии 174 км в юго-западном направлении от города Кимбе на острове Новая Британия, где проживает примерно 18,8 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 109 км.

При этом о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 6,7 зафиксировали сейсмологи 1 октября у берегов Королевства Тонга в Тихом океане.