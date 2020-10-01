Воронеж, , 14:49 — REGNUM Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа подключились к тушению природных пожаров в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Западного военного округа.

Пожарный вертолет stux

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Военные специалисты на вертолётах Ми-8 МТВ5−1 проводят разведку очагов пожаров. Также вместе с подразделениями МЧС участвуют в их тушении — для этого используются устройства ВСУ-5, рассчитанные на пять тонн воды. Военные лётчики производят сбросы воды на очаги возгорания на высотах от 50 до 100 м в условиях сильной задымлённости местности.

За первый день два вертолёта ЗВО произвели более 40 сбросов, в общей сложности на очаги пожаров в Воронежской области ими сброшено 90 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 30 сентября бушуют лесные пожары. По данным на утро 1 октября действовали крупные пожары в четырёх лесничествах на общей площади более 150 га. В тушении участвует авиация МЧС — два самолёта и вертолёт.

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