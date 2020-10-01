Самара, , 14:49 — REGNUM Причину обрушения стены дома — объекта культурного наследия «Дом Векчулина. Уточненное наименование Дом К. М. Зорга» установили в Самаре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 5 сентября текущего года в доме по ул. Галактионовская, 153 в Самаре обрушился угол восточного и южного дворовых фасадов. Было установлено, что на этом объекте велись несогласованные земляные работы, которые и привели к обрушению стены. До начала этих работ дом находился в удовлетворительном состоянии.

По данным департамента управления имуществом Самары, в этом доме находится 17 жилых помещений. Собственникам квартир в пострадавшем доме предложены жилые помещения в Самаре. Сейчас сотрудники органов местного самоуправления Самары ведут работу по оформлению документов на всех граждан, которые обратились за жилыми помещениями маневренного фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что при обрушении стены данного дома никто не пострадал. Жильцов домов 153 и 151 А и Б эвакуировали, поскольку существовала угроза обрушения.

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