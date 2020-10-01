Лермонтов, Ставропольский край, , 15:08 — REGNUM Сотрудник дорожно-патрульной службы в Ставропольском крае при задержании водителя смертельно ранил его из табельного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел сегодня ночью в городе Лермонтове. По данным следствия, двое инспекторов ДПС решили остановить машину ВАЗ-2114, «водитель которой вел себя подозрительно». Однако автовладелец не выполнил требования стражей порядка, а затем при задержании оказал им сопротивление. Тогда один из полицейских применил табельное оружие. От полученного ранения водитель скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Отмечается, что в ходе расследования следствие даст оценку действиям сотрудников полиции и пытавшего скрыться от них водителя.