Сеул, , 14:46 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рост числа случаев повреждения автомобилей в результате тайфунов, наводнений и штормов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники на страховом рынке.

По данным источников, в период с 9 июля по 10 сентября в стране зафиксировали 21 194 случая повреждения транспортных средств в результате непогоды и природных явлений.

Общая сумма ущерба оценивается в 115,7 млрд вон (~$99,5 млн), что является рекордным показателем с 2011 года.

Эксперты отмечается, что увеличение суммы ущерба связано с затяжным сезоном дождей, а также тайфунами «Майсак» и «Хайшен».

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