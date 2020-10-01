Ярославль, , 14:24 — REGNUM В Ярославле пресечена деятельность двух притонов для занятия проституцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области. Спецоперацию провели сотрудники уголовного розыска областного УМВД при поддержке Росгвардии.

Момент задержания УМВД по Ярославской области

По итогам задержания жриц любви возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

«В ходе предварительного следствия установлено, что женщина 1985 года рождения, в целях незаконного обогащения, организовала предоставление услуг интимного характера за денежное вознаграждение под видом действующих сауны и развлекательного комплекса, создав устойчивую преступную группу. Полицейскими в ходе работы установлены шесть активных участников организованной группы, которые использовали строгие меры конспирации в данной деятельности», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Организатор притонов тщательно организовала свою работу. Подбором кадров она занималась, размещая объявления в интернете.

«Лично встречалась с претендентками, оценивала их внешние данные. Также осуществляла размещение рекламы услуг интимного характера, оказываемых в сауне и приват-клубе, на специально созданном Интернет-сайте. В одном из притонов были оборудованы помещения для проживания девушек», — отметили в УМВД.

В ходе обысков изъяты деньги, средства связи, электронные носите информации. Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы.

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