Уфа, , 14:27 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, возбудили в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, ночью 29 сентября текущего года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 104, управляя автотранспортным средством, находящийся в нетрезвом состоянии. Совершая движение по автотрассе «Дуван — Кутрасовка — Лемазы», он наехал на лошадь с двумя жеребятами. В этом дорожном происшествии погиб 17-летний пассажир.

Кроме этого, в результате аварии пострадали две девушки 17-и лет и 18-и лет, а также 18-летний парень. В настоящее время 17-летняя девушка находится в больнице, других пострадавших отпустили после оказания им медпомощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное водителем в нетрезвом состоянии. Расследование дела продолжается.

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