Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих мужчин во время бури. Два человека погибли в результате падения дерева в станице Багаевской. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 1 октября.

Напомним, что трагедия произошла 30 сентября. На припаркованный у домовладения автомобиль рухнуло дерево. Погибли двое мужчин, находившиеся в салоне машины. Они скончались до прибытия спасателей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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