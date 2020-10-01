Челябинск, , 14:07 — REGNUM В Челябинске скончался курсант училища штурманов. Об этом пишут СМИ.

Трагедия произошла ночью. По данным 74.ru, молодой человек выпал из окна общежития. Медики отвезли его в больницу, где он скончался.

В Челябинском филиале военно-учебного центра ВВС России журналистам подтвердили эту информацию. Сейчас совместно с представителями правоохранительных органов идёт проверка. По предварительным данным, он курил, сидя на подоконнике, и потерял равновесие. По словам спикера, ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли.