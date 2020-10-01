Цимлянский район, Ростовская область, , 14:02 — REGNUM В Ростовской области в связи с лесным пожаром и плохой видимостью ограничено движение по трассе Шахты — Цимлянск — Суровикино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 октября.

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«На месте возгорания работают два экипажа ДПС. В связи с сильным задымлением и скоплением спецтехники данный участок автодороги закрыт для проезда. Инспекторы осуществляют отвод транспорта», — уточнили в ведомстве.

Альтернативный маршрут можно построить через станицы Камышевскую и Лозновскую, а также хутор Лозной.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на землях Цимлянского участкового лесничества не могут потушить вторые сутки. Работу осложняет ураганный ветер. Площадь пожара превышает 308 гектаров.

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