Могадишо, , 14:04 — REGNUM Как минимум двое сотрудников разведки погибли из-за взрыва в районе Хаул-Вадааг в столице Сомали — городе Могадишо. Об этом 1 октября сообщает информационный портал Somali Guardian.

По данным журналистов портала, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником на перекрестке двух магистралей города, известном как Блэк-си.

Также указывается, что место взрыва в данный момент оцеплено и туда прибыли дополнительные войска. При этом уточняется, что пострадавшим оказывается медпомощь, однако не сообщается их число.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг необоснованные обвинения саудовцев в адрес Исламской Республики о поддержке террористов.