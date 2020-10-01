Симферополь, , 13:49 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-руководителя ООО «Крымспецстрой», обвиняемого в мошенничестве со средствами федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», а также в отмывании денег и невыплате заработной платы передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, бывший руководитель ООО «Крымспецстрой» с декабря 2016 по август 2018 года похитил у Службы капитального строительства Республики Крым деньги, выделенные в рамках ФЦП на строительство школы на 800 мест в микрорайоне Челноковский массив Феодосии.

Согласно материалам дела, в рамках госконтракта заказчик перечислил «Крымспецстрою» аванс в 210 млн рублей, 128 млн из которых завладел теперь уже бывший директор подрядчика. Чтобы скрыть это, обвиняемый поручил своему подчиненному, бухгалтеру, перевести деньги на счета нескольких фирм, с которыми затем были заключены договоры купили-продажи автотранспортных средства. Таким образом более шести миллионов рублей, полученных преступным путём, были легализованы. Также установлено, что с июня по сентябрь 2018 года руководитель предприятия задолжал сотрудникам зарплату в 450 тысяч рублей.

В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. На имущество фигуранта наложен арест.