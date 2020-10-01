Чита, , 13:41 — REGNUM Жительницу Читы, которая забросила воспитание своего 11-летнего сына, ждёт суд. О предъявленном нерадивой матери обвинении в рамках уголовного дела, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), сообщает сегодня, 1 октября, прокуратура Забайкальского края.

По данным следователей, мать жестоко обращаясь с ребенком, не покупала в нужном количестве продукты, из-за чего он вынужден был питаться у родственников. В наказание за пропуски уроков в школе и позднее возвращение домой мать дважды нанесла сыну побои шнуром от компьютера и ладонями рук. В начале апреля 2020 года ушел из дома и скитался по улицам города, где он был обнаружен сотрудниками полиции, после чего незамедлительно изъят и помещен в государственное специализированное учреждении.

Как пояснила старший помощник прокурора Ингодинского района г. Читы Ольга Карчевская, в настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, решается вопрос об его устройстве в семью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее факт жестокого обращения с детьми выявили сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю в Могочинском районе: более года 29-летний житель поселка Ключевский в воспитательных целях избивал своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирая их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды.

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