Цимлянский район, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области осложнилась ситуация на землях Цимлянского участкового лесничества, где вторые сутки полыхает пожар. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, огонь распространился на площади более 308 гектаров, передаёт ИА REGNUM 1 октября.

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«По состоянию на 11:00 мск площадь земель лесного фонда, пройденная огнём, превышает 308 гектаров, в том числе 165 гектаров — это верховой пожар. Сильный ветер осложняет работы по тушению пожара», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время группировка огнеборцев усилена до 119 человек. Тушение проводится с помощью 34 единиц техники. Привлечь авиацию мешает сильный ветер.

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