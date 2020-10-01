Константиновск, Ростовская область, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области в результате пожаров, вспыхнувших 30 сентября, две семьи лишились крова. Это жители Константиновского района, чьи дома повредила огненная стихия.

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Одна семья временный приют нашла у родных, другая — в пункте временного размещения. Донской губернатор распорядился оказать всестороннюю поддержку людям.

ИА REGNUM напоминает, что общая площадь пожаров в Константиновске составила 4 тыс. кв. метров. По предварительной версии произошедшего, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания на линиях электропередачи в результате перехлёста проводов. Распространению огня способствовал сильный ветер.

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