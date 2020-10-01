Анкара, , 13:29 — REGNUM Российский самолет-амфибия Бе-200 совершил опасный маневр из-за недопонимания с диспетчерской службой. Об этом 1 октября заявили в главном управлении лесного хозяйства Турции со ссылкой на Sabah.

Российские пилоты получили разрешение снизить высоту с 4 до 1,5 тыс. футов (с 1219 метров до 457 метров). Однако пилоты начали снижать высоту для захода на посадку. Это произошло из-за проблем с переводом.

После быстрой координации самолет пошел на второй заход на посадку по правильной траектории.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что два самолета-амфибии Бе-200 ЧС, которые арендованы в Турции для тушения пожара, низко пролетели над жилыми домами. Это обстоятельство напугало местных жителей.

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