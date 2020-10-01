Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки 30 сентября вспыхнуло 234 пожара. Площадь возгораний превысила 420 гектаров. Эти данные привели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, которое провёл донской губернатор 1 октября.

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Наиболее сложная ситуация складывалась в Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Чертковском, Цимлянском и Шолоховском районах. В ряде муниципалитетов ночью была отключена электроэнергия, чтобы не допустить новых очагов возгорания. Социальные объекты были подключены к резервным источникам питания.

«Прогноз погоды на ближайшие дни не внушает оптимизма. Главная задача — не допустить новых пожаров и жертв. Все должны работать максимально внимательно, чтобы не допустить трагедии», — отметил глава региона Василий Голубев.

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