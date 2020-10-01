Киев, , 13:04 — REGNUM Девять человек погибли в результате масштабных пожаров на территории подконтрольной Украине части ЛНР. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, сообщает 1 октября «Интерфакс — Украина».

По его словам, десять человек находятся в больнице. По информации штаба карательной операции в Донбассе (ООС), из зоны бедствия эвакуированы более тысячи человек.

Тушение огня осложняется сильным ветром, порывы которого достигают 20 м\c.

Напомним, пожары на территории подконтрольной Украине части ЛНР вспыхнули 30 сентября 2020 года. Огнём охвачено около 10 тыс. гектаров территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что причиной пожаров могли стать «провокационные обстрелы» со стороны народной милиции ЛНР.

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