Нарьян-Мар, , 12:56 — REGNUM В Ненецком автономном округе завершено расследование дела о подкупе работников центра соцобслуживания.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, перед судом предстанет управляющая ресторанно-гостиничного комплекса. По версии следствия именно она передала сотрудникам центра взятку для того, чтобы получить контракт на проведение банкетов в День Победы и Международный день семьи. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

По версии следствия, управляющая действовала в сговоре со своим руководителем, в отношении которогоуголовное преследование прекращено «в связи с деятельным раскаянием».

Что касается сотрудников центра соцсоблсуживания, получивших взятки, то онизнакомятся с материалами уголовного дела по обвинению их в незаконном получении незаконного денежного вознаграждения. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.