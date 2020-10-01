Минск, , 12:57 — REGNUM В Минске сотрудниками милиции задержана менеджер по рекламе белорусской газеты «Народная Воля» Анастасия Шаркевич. Об этом 1 октября сообщается на сайте «Народной воли».

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«Сегодня утром милиция пришла домой к менеджеру по рекламе «Народной Воли» Анастасии Шаркевич. Сейчас она находится во Фрунзенском РУВД Минска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время неизвестно причина задержания сотрудницы «Народной воли» и уточняется, что при задержании у нее был изъят ноутбук.

Отметим, Анастасия Шаркевич пришла в «Народную волю» после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и до этого она работала в Белтелерадиокомпании, на государственном телеканале СТВ и межгосударственном телеканале «Мир».