Иркутск, , 12:53 — REGNUM Из-за значительного повышения уровня Байкала, которое спровоцировали затяжные дожди, Иркутская ГЭС была вынуждена вновь увеличить сброс воды с 2700 до 2800 куб. м/сек. Об этом информируют иркутский спасатели.

«Гидрологическая обстановка на реке Ангаре в районе города Иркутска находится на контроле межведомственной рабочей группы. В нижнем бьефе Иркутской гидроэлектростанции на острове Елизовский наблюдается частичное затопление пониженных участков прибрежной зоны», — сказано в официальном сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что в садоводческом товариществе «Елизовское» были установлены факты подтопления восьми участков с придомовыми территориями и находящимися на них строениями и хозяйственными постройками, огородами с насаждениями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сбросные расходы Иркутской гидроэлектростанции уже увеличивали: с 2500 м³/с (2 сентября 2020 г.) до 2700 м³/с (с 8 сентября).

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