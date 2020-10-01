Степанакерт, , 12:49 — REGNUM В настоящее время по окраинам столицы Нагорного Карабаха ведется мощный обстрел. Об этом 1 октября сообщает Sputnik Armenia.

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"В настоящее время идет жесткий обстрел Степанакерта», — говорится в сообщении и уточняется, что, вероятнее всего, удару подвергаются окраины города.

Также отмечается, что ввиду того, что перед обстрелом не было сирены, это означает, что Степанакерт не атаковали дроны, а, скорее всего, идет артобстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что Армения якобы привлекает к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наемников