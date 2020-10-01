Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Привлечь авиацию к тушению пожаров в Ростовской области в настоящее время невозможно из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Воронежской области 1 октября.

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«На территории Ростовской области авиация на данный момент не может приступить к тушению пожаров из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 18 метров в секунду)», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действуют несколько природных пожаров. В Октябрьском районе объявлена ликвидация открытого горения на площади 3 га. В Цимлянском районе продолжается борьба с лесным пожаром на площади более 280 га.

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