Воронеж, , 12:39 — REGNUM Два самолёта и вертолёт МЧС России привлечены для тушения лесных пожаров в Воронежской области, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 1 октября.

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В Воронежской области на данный момент на борьбу с пожарами привлечены самолёты Бе-200 и Ил-76, а также вертолёт Ка-32.

На 10:30 1 октября самолёт Бе-200-СЧ произвёл три сброса воды по пять тонн каждый, Ил-76 произвёл один сброс в 42 тонны. Вертолёт Ка-32 за 30 сентября произвёл 16 сбросов (80 тонн) и четыре сброса (20 тонн) — за 1 октября. Таким образом, всего авиация МЧС сбросила на огонь в Воронежской области 157 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября в Воронежской области произошло несколько крупных лесных пожаров, в том числе на территории четырёх лесничеств, горит более 150 га леса. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

Об этом: В Воронежской области горит более 150 га леса

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