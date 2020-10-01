Ванн, , 12:41 — REGNUM В пяти департаментах Франции на западе страны введен «оранжевый» уровень опасности из-за приближения урагана «Алекс». Об этом в четверг, 1 октября, сообщает France Info.

Журналисты отмечают, что в департаментах Финистер, Кот-д'Армор, Морбиан, Иль и Вилен и Атлантическая Луара был введен «оранжевый» уровень опасности из-за приближения урагана «Алекс».

В пяти департаментах ожидаются ливни, возможны наводнения. Порывы ветра достигнут скорости 30 м/с, ожидают синоптики.

Напомним, в предыдущий раз «оранжевый» уровень опасности во Франции объявляли в феврале 2020 года при приближении шторма «Сиара».