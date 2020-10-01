Киншаса, , 12:31 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пообещали принять меры против любого лица, признанного виновным в сексуальной эксплуатации или жестоком обращении с женщинами во время операции по оказанию помощи по борьбе с Эболой в восточной части Демократической Республики Конго. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

В ходе расследования, проведенного правозащитной организацией New Humanitarian и фондом Thomson Reuters, было выявлено, что более 50 женщин подверглись домогательствам при приеме на работу в международную операцию по борьбе с Эболой в восточной части ДР Конго. Женщины обвинили в жестоком обращении мужчин-сотрудников Всемирной организации здравоохранения и ведущих неправительственных организаций.

Пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чайб заявила, что генеральный директор агентства серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии и приказал немедленно провести тщательное и прозрачное расследование.

«Если сотрудники ВОЗ, партнеры или подрядчики виновны в этих обвинениях, в отношении них будет принято твердое, дисциплинарное решение — немедленное увольнение или расторжение контракта с подрядчиками или консультантами», — сказала Чайб.

Большая часть предполагаемых злоупотреблений, как сообщается в расследовании, произошла в городе Бени, который был эпицентром почти двухлетней эпидемии Эболы, унесшей жизни 2229 человек. В настоящее время ВОЗ борется с еще одной вспышкой Эболы в Экваториальной провинции, где 112 человек заразились и еще 48 погибли.

По сообщению журналистов, сотрудники ВОЗ проходят обязательные учебные программы, направленные на предотвращение сексуального насилия. В организации также создали горячие линии, где жертвы могут сообщать о нарушениях и обращаться за помощью.