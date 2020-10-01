Порхов, Псковская область, , 12:28 — REGNUM В Порховском районе Псковской области неизвестные преступники разрушили памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери и еще около 20 кладбищенских надгробий. По данному факту полиция начала проверку, сообщает 1 октября издание ПАИ.

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

Вандалы осквернили два десятка надгробий и памятник Арнольду Константиновичу Мери на кладбище в деревне Полоное Порховского района. По данным издания, муниципальные власти заявили, что памятник будет оперативно восстановлен.

Напомним, Арнольд Мери — первый эстонец, получивший звание Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 года за героический подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования на территории Псковской области, Арнольду Мери присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 513).