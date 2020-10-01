Найроби, , 11:58 — REGNUM Два человека погибли в Кении в результате драки в баре в первый же день их открытия в рамках снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.

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Административный секретарь министерства Рашид Аман сообщил, что инцидент произошел вечером во вторник, 29 сентября, в одном из баров столицы Кении, Найроби.

Запрет на работу баров и продажу алкогольных напитков обычными ресторанами и закусочными был отменен с 29 сентября, сообщают журналисты.

«Печально и тревожно констатировать, что всего через день после того, как президент санкционировал открытие баров, два человека погибли во время драки в баре здесь, в Найроби», — сказал Аман.

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, президент Кении Ухуру Кеньятта отменил шестимесячный запрет на работу всех баров, пабов и клубов.

«Теперь вы можете пить алкоголь», — заявил президент во время обращения к нации.

В среду, 30 сентября, в Кении выявили 151 новый случай заражения коронавирусом.

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