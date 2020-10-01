Воронеж, , 11:53 — REGNUM Мобильную приёмную прокуратуры Воронежской области создадут в Павловском районе региона для приёма граждан, потерявших имущество в результате крупного природного пожара. Поручение дал губернатор региона Александр Гулягин в ходе выезда в Павловский район 1 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов.

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Прокурор области встретился с пострадавшими гражданами и провёл оперативное совещание в Павловском районе. Он поручил уделить особое внимание вопросам соблюдения прав пострадавших, организации их размещения, питания, соблюдению прав социально незащищенных категорий граждан, оказанию помощи в восстановлении уничтоженных пожаром документов.

Прокуратура также начала проверку по факту пожара. Предварительно установлено, что причиной стал сильный ветер: порывом повалило дерево, упавшее на линию электропередачи, возникла искра. В результате пожара сгорели десятки жилых домов и построек. На данный момент тушение огня продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожаров на территории Воронежской области ведён режим ЧС.

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