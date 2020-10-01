Африн, Сирия, 1 октября 2020, 11:47 — REGNUM На севере Сирии в городе Африн произошел взрыв, сообщает 1 октября телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники.
По данным источников, взрыв произошел в центре города.
Информация о возможных пострадавших и все детали происшествия уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на северо-востоке Сирии был совершен двойной теракт. Взрывы прогремели в городе Расулайн, в результате пострадали более 20 человек.
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