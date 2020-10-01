Ставрополь, , 11:43 — REGNUM Пыльная буря, охватившая 30 сентября практически всю территорию Ставрополья, стала самой масштабной за последние 10 лет. Однако обращений о серьезном ущербе от жителей края не поступало, сообщили ИА REGNUM 1 октября в управлении по информполитике правительства региона.

На Ставрополье пыльная буря начала разыгрываться сначала в Арзгирском и Благодарненском районах, 29 сентября она распространилась на всю восточную зону. Накануне она охватила практически весь регион — его северную, восточную и центральную части, кроме крайних юго-западных районов. При этом местами порывы ветра достигали 20−22 метра в секунду.

По словам ведущего синоптика ставропольского гидрометцентра Светланы Соловьевой, в этом явлении нет ничего необычного для восточной зоны края, но с таким охватом территории оно происходит впервые за последние 10 лет. Вызвана пыльная буря тем, что за два последних месяца на большей территории края осадков выпало значительно меньше нормы.

По данным Соловьевой, 1 октября и в ночь на 2 октября на Ставрополье еще сохранится сильный ветер. Осадки, за исключением юго-западных районов, не ожидаются. Однако уже 2 октября, когда южный циклон переместится на территорию края, ветер ослабеет, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и центральной, восточной частях. По словам специалиста, 2−3 октября буря полностью прекратится.

По информации главного управления МЧС по Ставрополью, к настоящему времени серьезного ущерба пыльная буря не причинила.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье из-за пылевой бури могут закрыть некоторые трассы