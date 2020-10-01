Красноярск, , 11:26 — REGNUM В Красноярском крае завершился процесс над 56-летним жителем города Люберцы Московской области, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в изнасиловании малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Как установили следователи, в июне 2019 года мужчина в подъезде одного из домом в Свердловском районе Красноярска схватил 9-летнюю девочку и отнёс её в гаражный массив. Там он совершил над жертвой сексуальное насилие.

Родители девочки обратились в полицию. Со слов девочки был составлен фоторобот, по которому местный опознал в нападавшем ранее освободившегося из тюрьмы и уклонявшегося от надзора мужчину. В скором времени подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он успел ранее уже совершить преступления.

«Осенью 2018 года осужденный похитил 6-летнюю девочку, с целью последующего совершения в отношении нее преступления против ее половой неприкосновенности. Злоумышленника спугнула мать потерпевшей, застав его и ребенка на территории близлежащей школы. Также осужденный совершил разбойное нападение в отношении взрослой женщины», — отметили в следствии.

Отмечается, что в момент нападения на детей подсудимый страдал педофилией.

В результате его признали виновным в похищении человека, сексуальном насилии над малолетним ребёнком, а также в разбое. Решением суда подсудимый приговорён к 20 годам и 2 месяцам лишения свободы с принудительным лечением от педофилии.