Нягань, Югра, , 11:24 — REGNUM В Нягани (ХМАО) судебный пристав обвиняется в превышении полномочий при списании долгов своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

По версии следствия, судебный пристав безосновательно в сентябре 2019 года вынес постановление об отмене мер взыскания на денежные средства своего знакомого, который был должен банку более четырёх миллионов рублей.

В мае — июне 2019 года, по версии следствия, подозреваемый вынес постановление об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества местного предпринимателя, долг которого перед налоговыми органами, администрацией города Нягань, банками составил не менее двух миллионов рублей.

По выявленным фактам в отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).