Ереван, , 11:24 — REGNUM В ходе военных действий в Нагорном Карабахе подразделения армии Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили вертолет ВС Азербайджана. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба армии обороны НКР.

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"Сегодня в южной части зоны арцахско-азербайджанского конфликта … подразделения армии обороны НКР поразили боевой вертолет противника, который потерпел крушение на территории Ирана», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что такие случаи из-за близости к границе с Ираном неизбежны, и подчеркивается, что данный инцидент не был преднамеренным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что добровольцы, которые отправляются на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе, не должны действовать самостоятельно во избежание проблем «при организации боевых действий».