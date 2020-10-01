Воронеж, , 11:11 — REGNUM Лесные пожары на территории четырёх лесничеств зафиксированы в Воронежской области за 30 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

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Так, в Ольховатском участковом лесничестве Россошанского лесничества загорелся колхозный лес в карьере по добыче песка под деревней Шапошникова, огонь перекинулся на лесной массив и на расположенную неподалеку ферму. Сейчас пожар локализован, кромка пожара опахана, его площадь составила 2,4 га. Угрозы населенным пунктам нет. На ферме горят силосные ямы и стога сена.

В Давыдовском лесничестве произошёл пожар от ЛЭП, огонь перекинулся в лесной массив. На утро 1 октября горит 50 га леса, ведется тушение.

В Павловском лесничестве, Русско-Буйловском участковом лесничестве действует крупный лесной пожар — площадь 100 га. Как и в Давыдовском, предварительно причиной пожара называют ЛЭП. В деревне Николаевка сгорело несколько десятков домов, эвакуированы отдыхающие санатория «Жемчужина Дона».

В Борском лесничестве Воронежского лесничества пожар локализован на площади 6 га, сейчас пожарные ведут дотушивание.

В целом ситуация с пожарами в регионе остаётся тяжёлой, она осложняется и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

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