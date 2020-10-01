Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области несколько сотен спасателей не только ведут борьбу с огнём, но и ликвидируют последствия ураганного ветра, который повалил десятки деревьев. Опубликованы фотоснимки с места происшествий.

Опашка территории 61.mchs.gov.ru

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В связи с ураганным ветром и большим число пожаров в Ростовской области 30 сентября была объявлена готовность номер один. По информации синоптиков, пыльные заносы сохранятся в течение 1 октября в 20 муниципальных образованиях.

На хуторе Кавалерский Егорлыкского района было спасено три человека, в Зимовниковском районе спасатели убрали рухнувшее дерево, в Морозовском районе — ликвидировали возгорание бытового мусора, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

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