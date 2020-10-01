Соледар, ДНР, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два нарушения перемирия украинскими силовиками. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении отмечается, что боевики ВСУ выпустили одну гранату из гранатомёта РПГ и вторую — из подствольного гранатомёта. В зоне обстрела оказались посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки и посёлок Доломитное.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее командование украинской карательной операции в Донбассе обвинило военнослужащих Народной милиции ЛНР в провоцировании пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР.

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