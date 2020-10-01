Варшава, , 10:52 — REGNUM В варшавском районе Воля, на пересечении улиц Карольковой и Житней, произошла авария в системе водоснабжения, в результате чего вода прорвалась из труб и обрушила часть асфальтового покрытия на улице. Об этом передает Polskie Radio 24.

В результате аварии жители улицы Карольковой (дома от №59 до №74) остались без водоснабжения. На территории работают водопроводчики.

В связи с тем, что была обрушена часть асфальтированной дороги, на месте происшествия также находится полиция, которая закрыла для движения транспорта часть улицы Житней от ул. Карольковой до ул. Млынарской.