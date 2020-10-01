Северодонецк, , 10:40 — REGNUM Количество погибших в результате пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР возросло до пяти. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба МВД Украины.

«В результате пожаров погибли пять человек и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что всего зафиксировано 146 пожаров, угрожающих 32 населённым пунктам. В их ликвидации участвуют 1229 человек и 204 единицы техники, включая пожарную авиацию. По данному факту открыты семь уголовных производств.

В регион вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожары охватили территорию подконтрольной Украине части ЛНР площадью более 10 тыс. гектаров.

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