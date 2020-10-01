Саратов, , 10:43 — REGNUM В Саратове с 30 сентября приостановлена деятельность пансионата. На территории учреждения с круглосуточным пребыванием постояльцев проводилась прокурорская проверка совместно со специалистом регионального управления Роспотребнадзора, по результатам которой было выявлено несколько серьезных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

В пансионате выявили нарушения норм санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, содержанию и режиму работы организации социального обслуживания. Сотрудники, не имеющие лицензии на оказание медицинских услуг, оказывали их постояльцам, а также принимали вновь поступающих без результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Отсутствовали в пансионате оборудованная прачечная, где нет камеры для дезинфекции постельных принадлежностей и кабинет для обследования поступающих жильцов.

В результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований и ненадлежащего исполнения персоналом своих обязанностей в учреждении произошло массовое заражение чесоткой. В ходе осмотра врачом было выявлено 15 случаев заражения, произошедших из-за проживания заболевших и здоровых в одном помещении.

Прокуратура Волжского района вынесла постановление об административном нарушении по ст. 6.4. КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). В настоящее время судьба постояльцев пансионата решается.

ИА REGNUM напоминает, с 23 сентября по 5 октября в Саратовской области запрещено проведение спортивных массовых и зрелищных мероприятий; продлеваются ограничения деятельности организаций исполнительских искусств в части запрета доступа посетителей; приостанавливаются экскурсионные услуги; бронирование мест, прием и размещение в домах отдыха и пансионатах, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах; проведение досуга в объектах торговли.

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